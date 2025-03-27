https://news.day.az/economy/1739998.html

Азербайджанская нефть выросла в цене

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала. Как сообщает Day.Az, цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель выросла на 1,29 долларов США, или на 1,72% - до 76,29 долларов США. Прежняя цена составляла 75 долларов США.