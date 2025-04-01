В Азербайджане утверждены новые формы декларации по налогам с зарплат

В ходе заседаний рабочей группы "Налогообложение и отчетность" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам при Государственной налоговой службе Азербайджана была обсуждена Дорожная карта по улучшению налоговой отчетности и коммуникации по индикатору "Налогообложение" с представителями частного сектора.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной налоговой службе.

Анализ документов, поступивших от налогоплательщиков, показал необходимость усовершенствования и упрощения оформления "Единой декларации (отчета) об удержании налога у источника выплаты в связи с работой по найму".

Было отмечено, что в связи с этим соответствующим приказом Государственной налоговой службы в новой редакции утверждены "Единая декларация (отчет) об удержаниях налога у источника выплаты в связи с работой по найму", формы ее приложений, а также правила их составления.

Форма декларации и приложения, утвержденные в новой редакции, следующие:

Форма "Единой декларации (отчета) об удержаниях налога у источника выплаты в связи с работой по найму" и порядок ее составления;

Форма "Приложения №1 к Единой декларации (отчету) об удержаниях налога у источника выплаты в связи с работой по найму" (сведения о работниках (застрахованных лицах) и порядок ее составления;

Форма "Приложения №2 к Единой декларации (отчету) об удержании налога у источника выплаты в связи с работой по найму" (годовая информация об иностранных сотрудниках по налогу, удерживаемому у источника выплаты в связи с работой по найму) и порядок ее составления;

Форма "Приложения №3 к Единой декларации (отчету) по удержанию налога у источника выплаты в связи с работой по найму" (сведения, представляемые страховщиком в случае досрочного прекращения договоров накопительного страхования жизни застрахованных) и порядок ее составления;

Форма "Приложения №4 к Единой декларации (отчету) об удержаниях у источника выплаты в связи с работой по найму" (сведения о доходах работников, не привлеченных в связи с наемным трудом) и порядок ее составления.

Изменения вступят в силу с 1 июля.

С новой формой декларации (отчета), ее приложениями и правилами заполнения можно ознакомиться по этой ссылке.