Лю Цзяньчао о важности запуска Зангезурского коридора

Запуск Зангезурского коридора имеет большое стратегическое значение.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао в ходе конференции на тему "Азербайджан - Китай: стратегическое партнерство, консолидация и продвижение сотрудничества на Глобальном Юге".

"Азербайджан первым поддержал нашу инициативу "Один пояс - один путь" и активно участвует в ее реализации. Что касается строительства Зангезурского коридора, это важный проект, который еще больше укрепит связи между Европой и Азией, особенно в условиях текущей международной и региональной геополитической обстановки. Азербайджан выступил с инициативой создания этого коридора, и его реализация имеет большое стратегическое значение", - сказал он.

Лю Цзяньчао также отметил, что китайские компании примут участие в проекте, однако для привлечения большего числа партнёров необходимо повысить осведомленность представителей китайского бизнеса о возможностях, которые предоставляет этот коридор.

Кроме того, по его словам, со временем Китай и Азербайджан смогут вывести двустороннее сотрудничество на уровень всестороннего стратегического партнерства.