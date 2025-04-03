Драгоценные металлы начали падать в цене

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в мае 2025 года на бирже Comex снижалась 3 апреля на почти 8 процентов, до 31,9 доллара за унцию, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az, к моменту написания материала ситуация скорректировалась, но драгметалл все равно дешевеет на 7,06 процента, до 32,2 доллара за унцию. Еще неделю назад, 27 марта, стоимость серебра впервые с октября 2012 года превышала 35,2 доллара.

Золото, другой драгоценный металл, тоже падает в цене в четверг. Также слабеет, опускаясь до многолетних уровней, и доллар - другой актив, имевший обычно статус убежища во время бурь на рынке.