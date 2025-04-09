Планшет HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte имеет космический серый цвет, создающий футуристический внешний вид. Этот создает элегантный премиальный вид. Минималистичный дизайн и тонкий металлический корпус делают планшет эстетически привлекательным. Матовая поверхность снижает видимость отпечатков пальцев. Благодаря мощному процессору и долговечному аккумулятору, MatePad 11.5 PaperMatte является идеальным выбором как для работы, так и для развлечений.

Размеры HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte составляют 260,88 мм в длину, 176,82 мм в ширину и 6.85 мм в толщину. С весом всего 499 г он легкий и портативный. Гладкий металлический корпус придает ему премиальный вид. Космический серый цвет и тонкие рамки дополняют футуристический стиль устройства. Эти размеры позволяют легко поместить планшет в сумку и использовать его в любом месте.

HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte - Ультрачеткое и удобное изображение

Этот планшет оснащен 11,5-дюймовым дисплеем PaperMatte, который помогает защитить глаза. Благодаря разрешению 2.2K (2200 × 1440) и частоте обновления 120 Гц, изображение плавное и детализированное. Технология нанотравления уменьшает до 97% бликов, что предотвращает усталость глаз при длительном использовании. Соотношение экрана и корпуса составляет 86%, что делает изображение более захватывающим. Режим eBook создает эффект бумаги при чтении книг. Яркость 420 нит позволяет обеспечить четкость изображения даже на улице.

С 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти, HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte идеально подходит для работы с высокопроизводительными задачами. Этот планшет - отличное решение для студентов, дизайнеров и создателей контента. Он предоставляет отличные возможности для хранения больших файлов и быстрой работы.

HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte - Идеальный планшет для офиса

HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte - надежный инструмент для продуктивной работы. Безбликовый экран PaperMatte снижает усталость глаз, обеспечивая комфорт при редактировании текстов, таблиц и презентаций. 8-мегапиксельная передняя камера с углом обзора 105° и функцией FollowCam поддерживает идеальную фокусировку, даже если вы двигаетесь.

Для качественных видеозвонков важен не только экран, но и звук. Два встроенных микрофона передают голос четко, а система HUAWEI Histen 9.0 создает объемный и насыщенный звук. Аккумулятор на 7700 мАч позволяет работать и участвовать в видеозвонках в течение нескольких часов без подзарядки. Этот планшет будет незаменим в офисе, дома и в пути.

Функция "Блокнот" в планшетах HUAWEI - идеальный инструмент для заметок и рисования

Приложение "Блокнот" в планшетах HUAWEI предлагает пользователям удобные инструменты для создания заметок, рисования и организации информации. Основные функции:

Рукописные заметки - с помощью стилуса HUAWEI M-Pencil можно точно писать и рисовать.

Распознавание текста - позволяет преобразовать рукописные записи в печатный текст.

Синхронизация и резервное копирование - храните свои заметки в HUAWEI Cloud и получайте к ним доступ с разных устройств.

Организация - легко сортируйте записи по папкам, тегам и категориям.

Вставка изображений и голосовых заметок - дополнительные функции для улучшения ваших записей и рабочих материалов.

Все эти функции делают планшеты HUAWEI отличным инструментом как для деловых записей, так и для учебы.