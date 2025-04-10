Важная новость для желающих взять кредит

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, в январе-феврале 2025 года банковский сектор страны получил 179,4 миллиона манатов чистой прибыли. Это на 14,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль за первые два месяца года составила 275,2 миллиона манатов, что также на 7,7% ниже, чем годом ранее.

Для сравнения: в январе-феврале 2024 года банки зафиксировали 209,8 миллиона манатов чистой прибыли и 298,3 миллиона манатов операционной прибыли.

Как передает Day.Az, комментируя снижение показателей, экономист Натиг Джафарли пояснил Bizim.Media, что основная причина - переход банков к более консервативной кредитной политике. По его словам, финансовые учреждения стали реже выдавать кредиты в потенциально рискованные сектора, ориентируясь на возможные колебания курса маната и стремясь минимизировать риски.