По итогам своей деятельности в 2024 году Банк ABB был удостоен шести наград Ассоциации банков Азербайджана (ABA). Банк получил награды в следующих номинациях:

• "Внедрение инновационных проектов в сфере цифровых платежей";

• "Проекты в области устойчивого банкинга (ESG)";

• "Член ABA, проводивший мероприятия по улучшению финансовой доступности для МСП";

• "Корпоративная социальная ответственность";

• "Поддержка финансовой грамотности";

• "Поддержка образования".

Напомним, что согласно результатам отчета Deloitte Digital Banking Maturity 2024 (DBM-2024) - крупнейшего в мире исследования уровня цифрового развития банков, Банк ABB занял лидирующие позиции в стране по ряду показателей.

В 2024 году Банк ABB стал основным банковским партнером мероприятия COP29. В павильоне "Зеленой зоны" COP29 Банк организовал множество мероприятий на тему устойчивого развития. Также в прошлом году Банк ABB представил Отчет об устойчивом развитии, подготовленный в соответствии с международными стандартами.

Банк ABB усилил поддержку реального сектора в 2024 году, предложив новые возможности для малого и среднего бизнеса. Банк вывел на рынок мобильное приложение ABB Biz, разработанное специально для микропредпринимателей, предоставив им широкий спектр цифровых решений. В рамках внедрения инноваций в сфере цифровых платежей Банк ABB также запустил продукт ABB - AZAL Miles.

В рамках своей программы корпоративной социальной ответственности Банк успешно продолжил проекты в области спорта, охраны окружающей среды, образования и инноваций. С целью повышения финансовой грамотности населения Банк ABB реализовал ряд просветительских инициатив, включая успешную кампанию по массовому размещению своих акций.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.