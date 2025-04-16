Банк ABB презентовал продукт Alpha Card для детей - представителей поколения Альфа. Эта дебетовая карта предназначена для решения финансовых потребностей детей. Alpha Card полностью цифровая, ее заказ и получение также являются полностью цифровым процессом.

Родители могут заказать Alpha Card для своих детей в возрасте от 7 до 17 лет через приложение ABB Mobile. Дебетовая карта открывается на имя родителя, но предоставляется для использования ребенку. Благодаря интеграции баз данных при заказе карты имя ребенка отображается автоматически. Ребенок может выбрать дизайн своей карты самостоятельно.

Каждый родитель может контролировать использование карты, управлять ею удаленно и устанавливать лимиты. Все операции, совершаемые с помощью Alpha Card, сопровождаются уведомлениями в режиме реального времени.

Alpha Card соответствует интересам и поведению поколения Альфа, которое с раннего возраста осваивает цифровые навыки.

Этот инновационный продукт Банка ABB направлен на повышение финансовой грамотности нового поколения и развитие навыков использования цифровых финансовых сервисов.

Еще одна уникальная особенность Alpha Card - музыку и текст для рекламного видеоролика о карте создал искусственный интеллект! Подробнее об особенностях Alpha Card можно узнать по ссылке.

Актуальная информация о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB доступна в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.