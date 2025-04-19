Азербайджан увеличил продажи электроэнергии в Иран

В январе-феврале этого года из Азербайджана в Иран было экспортировано 5,8 миллиона кВт/ч электроэнергии.

По подсчетам Day.Az, основанным на данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике Азербайджана, прибыль от экспорта электроэнергии в этом объеме составила 164 тысячи долларов США.

Экспорт электроэнергии в Иран по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 651 тысячу кВт/ч или на 13,7 процента в объеме, а в стоимостном выражении - на 18 тысяч долларов США или на 12,3 процента.

Так, за первые два месяца прошлого года из Азербайджана в Иран было экспортировано 5,1 миллиона кВт/ч электроэнергии на сумму 146 тысяч долларов США.

Отметим, что в январе-феврале этого года из Азербайджана было экспортировано 296,2 миллиона кВт/ч электрической энергии. Стоимость энергии в данном объеме составила 16,4 миллиона долларов США. Эти показатели, по сравнению с тем же периодом прошлого года, уменьшились в объеме на 316,5 миллиона кВт/ч (в 2,1 раза), а в денежном выражении - на 18,5 миллиона долларов США (в 2,1 раза). В первые два месяца 2024 года объем экспортированной электрноэнергии составил 612,7 миллиона кВт/ч, а стоимость - 34,9 миллиона долларов США.

Отметим, что в отчетный период электроэнергия из Азербайджана экспортировалась в Россию, Грузию и Иран.