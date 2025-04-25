ЦБА отозвал лицензию одной из НБКО

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию небанковской кредитной организации (НБКО) ООО Premier Kredit.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЦБА, решение было принято на основании добровольного обращения самой НБКО.

С момента вступления в силу этого решения ООО Premier Kredit прекращает свою деятельность и будет ликвидироваться в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским кодексом.