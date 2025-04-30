В Карабахе стартовал новый процесс развития сельского хозяйства

На освобожденных территориях началось закрепление за фермерами земель вокруг сёл.

Об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на Фестивале аграрного бизнеса в Зангилане, сообщает Day.Az.

По словам министра, с 1 по 31 марта этого года по электронной системе сельского хозяйства были приняты обращения жителей села Агалы Зангиланского района.

"В течение апреля эти обращения были проанализированы и из них одобрены обращения 68 жителей. Из 68 человек 32 объединились в кооперативы. С первыми 3 кооперативами были подписаны соглашения о землепользовании. На этих территориях, где государством полностью организована инфраструктура, земля приведена в состояние готовности к посеву и обеспечена инфраструктурой, наши фермеры в ближайшее время начнут производить продукцию. Здесь же наши научно-исследовательские институты проводят пробные посадки сельскохозяйственных культур. Они поделятся с фермерами результатами проведенных исследований. Мы верим, что благодаря совместному сотрудничеству государства и фермеров село Агалы станет первым примером, и мы задумываемся над тем, чтобы расширить эту работу на освобожденных территориях", - сказал он.