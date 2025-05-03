Реорганизация руководства в Азербайджанском обществе оценщиков

Реорганизованы руководство и выборные органы Азербайджанского общества оценщиков (АОО).

Как сообщает в субботу Day.Az, избиратели определили своих кандидатов путем голосования на VIII отчетно-выборной конференции АОО.

На конференции были определены председатель, правление и новый состав контрольно-ревизионной комиссии Азербайджанского общества оценщиков.

На пост председателя претендовал один кандидат - Вугар Орудж. По итогам голосования он получил 82 из 86 голосов и был переизбран на должность председателя АОО.

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