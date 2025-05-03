https://news.day.az/economy/1749909.html Реорганизация руководства в Азербайджанском обществе оценщиков Реорганизованы руководство и выборные органы Азербайджанского общества оценщиков (АОО). Как сообщает в субботу Day.Az, избиратели определили своих кандидатов путем голосования на VIII отчетно-выборной конференции АОО.
Реорганизация руководства в Азербайджанском обществе оценщиков
Реорганизованы руководство и выборные органы Азербайджанского общества оценщиков (АОО).
Как сообщает в субботу Day.Az, избиратели определили своих кандидатов путем голосования на VIII отчетно-выборной конференции АОО.
На конференции были определены председатель, правление и новый состав контрольно-ревизионной комиссии Азербайджанского общества оценщиков.
На пост председателя претендовал один кандидат - Вугар Орудж. По итогам голосования он получил 82 из 86 голосов и был переизбран на должность председателя АОО.
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