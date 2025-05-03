Некоторые страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сократившие в 2023 году добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, решили с июня увеличить ее на 411 тыс. б/с, сообщили в ОПЕК, передает Day.Az.

Сообщается, что это эквивалентно трем ежемесячным приростам.

Отмечается, что партнеры договорились ежемесячно пересматривать план с учетом рыночной ситуации, уровня исполнения соглашения и необходимости компенсации недосокращений.

Как отметила ОПЕК, решение об ускорении принято на фоне "здоровых рыночных условий и низких запасов нефти", а мера позволит странам быстрее выполнить обязательства по компенсации.