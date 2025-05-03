https://news.day.az/economy/1749960.html Некоторые страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти Восемь стран ОПЕК+, добровольно сократившие в 2023 году добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, решили с июня увеличить ее на 411 тыс. б/с, сообщили в ОПЕК, передает Day.Az. Сообщается, что это эквивалентно трем ежемесячным приростам.
Некоторые страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти
Восемь стран ОПЕК+, добровольно сократившие в 2023 году добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, решили с июня увеличить ее на 411 тыс. б/с, сообщили в ОПЕК, передает Day.Az.
Сообщается, что это эквивалентно трем ежемесячным приростам.
Отмечается, что партнеры договорились ежемесячно пересматривать план с учетом рыночной ситуации, уровня исполнения соглашения и необходимости компенсации недосокращений.
Как отметила ОПЕК, решение об ускорении принято на фоне "здоровых рыночных условий и низких запасов нефти", а мера позволит странам быстрее выполнить обязательства по компенсации.
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