Сколько денег украли с банковских карт азербайджанцев вчера?

"Продолжаются кражи с банковских карт граждан. 7 мая у отдельных граждан было украдено с банковских карт 12082, 5000, 4010, 2800, 2800, 1980, 1182, 1041, 1014, 999, 900, 730, 560, 250, 140, 135, 112, 110, 100, 50, 40, 8 манатов".

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что код CVV/CVC на карте, ОТР-код, отправленный по SMS, логины и пароли, необходимые для доступа к другим системам, принадлежащим гражданину, а также PIN-код карты являются конфиденциальной информацией.

"В случае предоставления этих сведений неизвестным лицам денежные средства на вашем счете окажутся под угрозой, а если денег нет, то злоумышленники могут взять кредит от вашего имени. Гражданам еще раз рекомендуется с осторожностью относиться к предложениям, связанным с привлекательными заработками, страховкой, визовыми вопросами, объединением банковских счетов и выплатами доходов, которые поступают по подозрительным звонкам. Категорически запрещается сообщать личные банковские данные незнакомым лицам, это - опасно", - говорится в сообщении.