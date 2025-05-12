Азербайджан освободил от пошлин ряд сельскохозяйственных растений

Согласно документу, подтвержденному министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, кустарники, саженцы и травянистые растения, ввозимые в страну для посева, освобождаются от уплаты таможенной пошлины.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Настоящее решение вступает в силу через 30 дней после публикации.