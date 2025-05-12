https://news.day.az/economy/1752126.html Азербайджан освободил от пошлин ряд сельскохозяйственных растений Согласно документу, подтвержденному министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, кустарники, саженцы и травянистые растения, ввозимые в страну для посева, освобождаются от уплаты таможенной пошлины. Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Азербайджан освободил от пошлин ряд сельскохозяйственных растений
Согласно документу, подтвержденному министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, кустарники, саженцы и травянистые растения, ввозимые в страну для посева, освобождаются от уплаты таможенной пошлины.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Настоящее решение вступает в силу через 30 дней после публикации.
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