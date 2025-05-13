Обновленные данные экспорта газа из Азербайджана в январе-апреле 2025 г. - ФОТО
В январе-апреле этого года было экспортировано примерно 4 миллиарда кубометров газа в Европу, 3,1 миллиарда кубометров - в Турцию и 0,9 миллиарда кубометров - в Грузию.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в соцсети Х.
"За этот период по TANAP в Турцию было транспортировано 1,9 миллиарда кубометров газа", - отмечается в публикации министра.
П.Шахбазов также назвал объемы добычи.
"По оперативным данным, в январе-апреле добыча нефтеконденсата составила 9,1 миллиона тонн, а объемы, направленные на экспорт, - 7,8 миллиона тонн. За этот период было добыто 16,7 миллиарда кубометров газа, из которых 8 миллиардов кубометров были экспортированы",- подчеркнул министр.
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