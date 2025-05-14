ASTA и Университет Хазар подписали Меморандум о взаимопонимании

В рамках второго дня 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro был подписан меморандум о взаимопонимании между Общественным объединением "Ассоциация организаторов выставок Азербайджана" (ASTA) и Университетом Хазар.

Как передает Day.Az, меморандум подписали председатель ASTA Фарид Мамедов и ректор Университета Хазар Мухаммед Нуриев.

Новость обновляется