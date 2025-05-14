https://news.day.az/economy/1752602.html ASTA и Университет Хазар подписали Меморандум о взаимопонимании В рамках второго дня 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro был подписан меморандум о взаимопонимании между Общественным объединением "Ассоциация организаторов выставок Азербайджана" (ASTA) и Университетом Хазар.
ASTA и Университет Хазар подписали Меморандум о взаимопонимании
В рамках второго дня 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro был подписан меморандум о взаимопонимании между Общественным объединением "Ассоциация организаторов выставок Азербайджана" (ASTA) и Университетом Хазар.
Как передает Day.Az, меморандум подписали председатель ASTA Фарид Мамедов и ректор Университета Хазар Мухаммед Нуриев.
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