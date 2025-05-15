Албания обсуждает с SOCAR новые проекты

Албания обсуждает с SOCAR новые проекты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Чено Клоси накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.

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