https://news.day.az/economy/1753056.html

Албания обсуждает с SOCAR новые проекты

Албания обсуждает с SOCAR новые проекты. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Чено Клоси накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране. Новость обновляется