https://news.day.az/economy/1753056.html Албания обсуждает с SOCAR новые проекты Албания обсуждает с SOCAR новые проекты. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Чено Клоси накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране. Новость обновляется
Албания обсуждает с SOCAR новые проекты
Албания обсуждает с SOCAR новые проекты.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Чено Клоси накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.
Новость обновляется
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