Азербайджан делает ставку на устойчивость

Автор: Габиль Аширов, Azernews

На фоне глобальных вызовов - от климатических изменений до роста спроса на продовольствие - Азербайджан уверенно наращивает потенциал аграрного сектора. Одним из ключевых направлений в этом процессе становится внедрение новых, высокоэффективных культур. Яркий пример - акцент на выращивание сои, сделанный в рамках 18-й Международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro в Баку.

Во время выставки российская компания с 30-летним опытом в сфере селекции и семеноводства заявила о готовности расширить сотрудничество с Азербайджаном. Уже три года активно работая в стране, она объявила о планах по поставке соевых семян, технологий изоляции и новых сортов озимой пшеницы. Особое внимание было уделено сое - культуре с огромным потенциалом для устойчивого развития.

Соя - это не просто источник белка. Это стратегически важная культура, востребованная в пищевой промышленности, животноводстве, производстве биоэнергии и промышленных материалов. Сегодня Азербайджан делает уверенные шаги к расширению спектра сельхозкультур, и внедрение сои - часть масштабной программы по модернизации и диверсификации отрасли.

Развитие соевого направления открывает новые горизонты для страны. Это и усиление продовольственной безопасности, и формирование внутренней кормовой базы для животноводства, и создание условий для привлечения инвестиций и технологий. Азербайджан уже демонстрирует готовность к этому: создаются благоприятные условия для адаптации новых сортов, расширяется агрономическая база, наращиваются компетенции в сфере селекции.

Особое значение имеет и технологическая составляющая. Партнёрство с международными компаниями позволяет Азербайджану не только импортировать лучшие практики, но и развивать собственные. Новые сорта сои, адаптированные к местному климату, могут стать основой для будущих программ селекции и агротехнологий, создаваемых внутри страны.

Азербайджан показывает, что инвестиции в науку, устойчивое земледелие и продовольственную безопасность являются приоритетами государственной стратегии. Страна стремится стать не просто участником, а одним из лидеров в применении передовых решений в аграрной сфере.

Решение сосредоточиться на сое - это шаг вперёд к созданию более устойчивой, современной и технологичной аграрной системы. Азербайджан делает ставку на будущее - и делает это уверенно.