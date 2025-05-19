В Алжире стартовал 13-й Форум по развитию молодежи Исламского банка развития

В рамках Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития (IsDB) в Алжире начался 13-й Форум по развитию молодежи IsDB.

Как передает Day.Az, об этом сообщает специальный корреспондент Trend.

Форум 2025 года организован молодежным крылом банка при координации отдела по расширению прав и возможностей женщин и молодежи. Его тема - "Готовность к будущему: навыки и решения для повышения трудоустройства молодежи".

Цель форума - устранение системных барьеров на пути трудоустройства молодежи, продвижение политик и инвестиций, направленных на повышение продуктивности молодежи, а также усиление роли молодежи через демонстрацию местных инновационных решений. Акцент сделан не только на доступе к рабочим местам, но и на вовлеченности молодежи в процессы экономической трансформации с добавленной стоимостью.

Ключевые задачи форума включают продвижение продуктивной занятости, поддержку внедрения политик на практике, демонстрацию масштабируемых моделей вовлечения молодежи и развитие многостороннего сотрудничества. В рамках мероприятия пройдут обсуждения по таким темам, как формирование рабочей силы, готовой к будущим вызовам, расширение молодежных инноваций и содействие институциональным и политическим реформам в сфере занятости молодежи.

Ожидаемые результаты форума включают активизацию политического диалога, демонстрацию лучших практик, укрепление партнерств и повышение видимости вклада молодежи. Форум служит своевременной платформой для обсуждения актуальных задач устойчивого и значимого трудоустройства молодежи в странах-членах IsDB.

Ранее в Алжире стартовали Ежегодные собрания Группы Исламского банка развития.