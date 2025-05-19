Вырос товарооборот между Азербайджаном и Венгрией

За январь-март текущего года объём торговых операций между Азербайджаном и Венгрией составил 14,6 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 1,6 миллиона долларов США или на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчётный период товарооборот с Венгрией составил 0,12% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

За январь-март текущего года экспорт из Азербайджана в Венгрию составил 1,1 миллиона долларов США. Это на 299 тысяч долларов США или на 36,2% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.