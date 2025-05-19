На заседании IsDB подписан меморандум по поддержке женщин в агросекторе

Региональное отделение UN Women в Западной Африке и Исламская организация по вопросам продовольственной безопасности (IOFS) подписали сегодня Меморандум о взаимопонимании (МоВ) на полях ежегодной встречи группы Исламского банка развития (IsDB), передает специальный корреспондент Trend.

Как передает Day.Az, подписание меморандума знаменует собой важный шаг на пути к укреплению сотрудничества по продвижению гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в агропродовольственных системах и обеспечении продовольственной безопасности в странах-членах ОИС Западной и Центральной Африки.

Партнерство охватывает три ключевых направления:

1. Стратегические инициативы по расширению прав и возможностей женщин: Разработка совместных стратегических инициатив для повышения участия женщин в обеспечении продовольственной безопасности, климатически устойчивом сельском хозяйстве, наращивании устойчивости и развитии агропродовольственных систем через национальные и региональные программы в сотрудничестве со странами-членами ОИС.

2. Мобилизация ресурсов: Совместная разработка и реализация стратегий по мобилизации ресурсов для поддержки гендерно-ориентированных программ в сфере продовольственной безопасности и сельского хозяйства.

3. Адвокация: Проведение совместных информационно-просветительских кампаний по продвижению гендерного равенства и лидерства женщин в аграрном секторе и продовольственных системах региона.

В рамках рабочего плана на 2025 год UN Women и IOFS совместно разработают и привлекут ресурсы для многострановой флагманской программы, направленной на расширение прав и возможностей женщин, обеспечение продовольственной безопасности и климатические меры в цепочке создания стоимости маниоки. Инициатива стартует в Нигерии и Сьерра-Леоне с перспективой расширения на другие страны региона.

Это партнёрство подтверждает общее стремление обеих организаций использовать потенциал женщин как ключевых движущих сил устойчивых, инклюзивных и устойчивых к кризисам продовольственных систем в Западной и Центральной Африке.