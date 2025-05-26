Азербайджан - ключевое звено в евразийской логистике

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Транспорт - это нечто большее, чем просто перемещение людей и товаров. Это основа национального развития, катализатор торговли и инноваций, а также ключ к региональной стабильности и глобальной интеграции. В современном мире устойчивые, эффективные и экологически чистые транспортные системы имеют решающее значение для противостояния растущим угрозам, создаваемым стихийными бедствиями, пандемиями, кибератаками и геополитической напряженностью.

Именно на этом фоне в Лейпциге, Германия, с 21 по 23 мая 2025 года прошел Саммит Международного транспортного форума (ITF), в котором приняли участие более 1200 представителей из более чем 80 стран для обсуждения будущего транспорта под девизом "Устойчивость транспорта против глобальных потрясений".

В этом году саммит стал исторической вехой для Азербайджана, поскольку председательство в ITF было официально передано от Чили Азербайджану на срок 2025-2026 годов.

Это престижное назначение не просто церемониальное. Оно ставит Азербайджан в центр глобальных дискуссий по вопросам устойчивости, инноваций и устойчивого развития транспорта. Как полноправный член ITF с 1998 года, Азербайджан стал лидером, что отражает растущее влияние и достижения страны в региональной и международной логистике.

Транспортные системы имеют основополагающее значение для экономического роста страны, региональной интеграции и социальной сплоченности. Эффективная транспортная инфраструктура снижает торговые издержки, расширяет доступ к рынкам, создает рабочие места и облегчает экстренное реагирование во время кризиса. В глобализованном мире страны, которые могут двигаться быстрее - в прямом и переносном смысле - как правило, растут быстрее.

Географическое положение Азербайджана как перекрестка между Европой и Азией придает ему естественную стратегическую ценность. Но одной географии недостаточно. Благодаря обширным инвестициям в автомобильные и железные дороги, порты и цифровую инфраструктуру Азербайджан активно превратился в ключевой транспортный узел.

Президент Ильхам Алиев: "Сегодня Азербайджан является одним из незаменимых транспортных центров Евразии".

В своей речи на совещании, посвященном вопросам транспорта в январе этого года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня транспортную карту Евразии невозможно представить без Азербайджана, без его транспортной инфраструктуры. В настоящее время через Азербайджан проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Объем перевозимых по этим коридорам грузов увеличивается с каждым годом.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, несмотря на отсутствие выхода к мировому океану, в результате проделанной работы Азербайджан превратился в один из незаменимых транспортных центров.

Он также подробно рассказал о достижениях Азербайджана за последние два десятилетия: более 21 тыс. километров автомобильных дорог построено или модернизировано, 335 мостов и путепроводов, 45 тоннелей, построено более 1500 километров железных дорог, 1800 километров - отремонтировано.

Цифровая трансформация: "Цифровой близнец" Баку лидирует

Подход Азербайджана к транспорту выходит за рамки традиционной инфраструктуры. На саммите ITF заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов подчеркнул смелые шаги страны в области городской цифровизации, в частности, разработку "Цифрового близнеца" для Баку.

Этот передовой проект создает виртуальную копию города, используя данные, собранные от мобильных операторов, навигационных систем и сетей общественного транспорта, объемом в сотни терабайт. Он моделирует схемы движения, выявляет очаги заторов и проверяет влияние будущих инфраструктурных проектов до их строительства. Результатом является научно обоснованный, экономически эффективный и стратегический подход к городскому планированию.

Уже более 20 крупных инфраструктурных проектов были смоделированы с использованием цифрового близнеца, что позволяет расставлять приоритеты на основе фактических данных. Эта перспективная методология подчеркивает амбиции Баку войти в ряды умных городов мира.