Сколько студенческих кредитов было выдано в Азербайджане за 4 года?

С целью расширения охвата высшего образования и повышения доступности высшего образования для социально уязвимых слоев населения из государственного бюджета Азербайджана за последние четыре года на предоставление студенческих кредитов было выделено 118 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно документу, в 2021 году на студенческие кредиты из государственного бюджета было выделено 80 миллионов манатов, в 2022 году - 22 миллиона, в 2023 и 2024 годах - по 8 миллионов манатов.

За четыре года студенческие кредиты получили в общей сложности 45 426 человек на сумму 41,6 миллиона манатов. Из них 29 613 человек (65,2 процента) получили 25,4 миллиона манатов в виде социальных студенческих кредитов, а 15 813 человек (34,8 процента) - 16,2 миллиона манатов в виде стандартных образовательных кредитов.

Ранее была названа сумма, выделенная на обучение и стипендии студентов в течение прошлого года.