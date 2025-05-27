Азербайджан и Грузия обсудили эффективную организацию грузоперевозок по БТК

Находящийся с визитом в Грузии председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов встретился с новоназначенным генеральным директором АО "Грузинские железные дороги" Лашей Абашидзе.

Об этом сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.

Было отмечено, что председатель АЖД поздравил грузинского коллегу с новым назначением и пожелал успехов в его деятельности.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между двумя странами в транспортной и логистической сферах, вопросы обеспечения эффективного функционирования международных коридоров, проходящих по территории Азербайджана и Грузии, и совершенствования перевозок Восток-Запад-Восток. Особо подчеркнута важность увеличения грузоперевозок по Среднему коридору и роль железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в этом направлении.

Также был проведен обмен мнениями об усилении деятельности совместного предприятия ООО "BTKI Railways" с целью эффективной организации грузоперевозок по БТК и привлечения новых грузов.