Азербайджан значительно нарастил экспорт в Украину

За январь-апрель 2025 года товарооборот между Азербайджаном и Украиной составил 158,4 миллиона долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, это на 5,5 миллиона долларов, или 3,6%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на общий масштаб внешней торговли, доля Украины в нем остается относительно скромной - около 0,94%, однако тенденции показывают нарастающее значение этого направления.

С начала года Азербайджан экспортировал в Украину продукции на 65,9 миллиона долларов. Этот показатель увеличился на 31,1% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2024 года. Особо заметен рост поставок вне нефтяного сектора: объём ненефтяного экспорта достиг 63 миллионов долларов, что в 2,2 раза больше, чем год назад. Украина заняла пятое место среди крупнейших покупателей ненефтяной продукции Азербайджана, обеспечив 5,9% от общего экспорта по этому направлению.

Импорт из Украины, напротив, сократился. За январь-апрель 2025 года в Азербайджан поступило украинских товаров на сумму 92,5 миллиона долларов. Это на 10,1 миллиона долларов, или 10%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое снижение может указывать как на изменение логистических и торговых приоритетов, так и на рост внутреннего производства определённых категорий товаров в Азербайджане.

В целом же, за первые четыре месяца 2025 года Азербайджан провёл внешнеторговых операций на сумму 16,917 миллиарда долларов. Это на 3,3 миллиарда долларов, или 24,1%, больше, чем в том же периоде 2024 года. Из этой суммы экспорт составил 8,785 миллиарда долларов, что на 7,5% больше прошлогоднего значения. Импорт же вырос значительно сильнее - на 48,8% и достиг 8,133 миллиарда долларов. В результате положительное сальдо внешней торговли сократилось более чем в четыре раза: с 2,75 миллиарда до 651,8 миллиона долларов.

Несмотря на это, рост экспорта вне нефтяного сектора, в частности в направлении Украины, говорит о продолжающейся диверсификации азербайджанской экономики и укреплении устойчивых торговых связей.

Ранее сообщалось, что вырос объем товарооборота между Азербайджаном и ЕС.