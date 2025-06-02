SOCAR Green заявила о намерении стать лидером в области "зеленой" энергетики Азербайджана

"SOCAR Green" намерена стать национальным центром экспертизы в области "зеленой" энергии в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специалист по солнечной и ветровой энергетике компании "SOCAR Green" Эльчин Таргулиев в ходе панельной дискуссии на тему "Устойчивость в энергетической отрасли", проходящей в рамках юбилейной, 30-й Бакинской энергетической недели.

Он отметил, что стратегия SOCAR состоит в том, чтобы к 2035 году превратиться из нефтегазовой компании в национальную энергетическую компанию и достичь нулевых выбросов (net Zero) к 2050 году.

"Это весьма амбициозная и стратегическая цель, предусматривающая сокращение выбросов на 40 процентов к 2050 году. В рамках этой стратегии была создана компания "SOCAR Green", чтобы координировать все "зелёные" инициативы.

С самого основания в 2024 году "SOCAR Green" тесно сотрудничает со всеми международными партнёрами, включая MASDAR, "ACWA Power", "bp Азербайджан", "China Energy", "Power China", "China Datang" и другими корпорациями", - сказал он.

Представитель компании отметил, что в настоящее время имеются проекты на стадии развития общей мощностью 1,66 гигаватта и они достигнут стадии коммерческой эксплуатации к 2028 году.

"Кроме того, в настоящее время в нашем проектном pipeline находится более 10 инициатив общей установленной мощностью около 8-9 гигаватт. Мы активно развиваемся, формируем собственную стратегию и выстраиваем её в соответствии с национальной стратегией страны. Наша деятельность не ограничивается только реализацией проектов в области возобновляемых источников энергии - мы также внедряем проекты в сфере биотоплива и диверсифицируем структуру производства энергии.

Мы рассматриваем сферу биоэнергетики, изучаем возможности использования "зелёного" водорода, а также технологии улавливания, использования и хранения углерода (CCUS). Основное внимание мы уделяем всем видам "зелёных" технологий, которые помогут достичь как целей компании, так и национальных стратегических приоритетов", - сказал он.

Э.Таргулиев подчеркнул, что при этом компания также помогает предприятиям SOCAR достичь целей декарбонизации.

"Мы оказываем поддержку, разрабатывая дорожные карты, а также реализуем проекты в области возобновляемых источников энергии, декарбонизации и другие инициативы. Кроме того, мы сотрудничаем не только в рамках крупномасштабных проектов, но и активно взаимодействуем с различными международными компаниями в сфере малых и средних проектов по возобновляемым источникам энергии. Такие малые и средние проекты также существенно способствуют декарбонизации наших собственных энергетических активов.

Как известно, отдельным предприятиям не требуются крупные солнечные или ветровые электростанции мощностью 100 или 200 мегаватт. Им нужно ровно столько энергии, сколько необходимо для собственных нужд, и мы также работаем в этом направлении.

На завершающем этапе этого процесса мы также хотим стать национальным центром экспертизы Азербайджана в области "зеленой" энергии. С этой целью мы сотрудничаем с различными технологическими компаниями, производителями оборудования и образовательными организациями", - сказал он.

Представитель компании также рассказал о действующем законодательстве в области "зеленой" энергетики, отметив, что в настоящее время SOCAR Green находится на стадии перехода от односторонней энергетической системы к многопрофильной.

"Сегодня в стране уже работают несколько независимых производителей электроэнергии, их число продолжит расти, и мы движемся в сторону либерализации энергетического рынка. "SOCAR Green" занимает лидирующую позицию в этом процессе. Мы стремимся стать крупнейшим независимым производителем электроэнергии (IPP) в Азербайджане. Наша цель - не просто войти в число IPP, а занять лидирующее положение и стать национальным энергетическим чемпионом в области энергетического перехода, реализуя этот процесс с опорой на "зелёные" технологии. Мы намерены достигать этого за счёт технологий солнечной и ветровой энергии, а также с использованием других возобновляемых источников - включая геотермальную и биоэнергию. Планируется внедрять различные технологии чистой энергетики по всей территории страны, а не только в отдельных регионах. Мы хотим реализовать это как с крупномасштабными проектами, так и с проектами коммерческого уровня", - добавил он.