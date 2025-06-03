Грузия подчеркнула ведущую роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы

Азербайджан продолжает играть центральную роль в укреплении энергетической безопасности Европы, а стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией выходит далеко за рамки энергетики.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Вахтанг Цинтадзе в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, участие Грузии в этом мероприятии подчеркивает высокий уровень двусторонних отношений между Баку и Тбилиси.

"Грузия вместе с Азербайджаном с самого начала является частью проекта Южного газового коридора, который представляет собой надежный источник энергии не только для нашей страны, но и для Европы в целом. Азербайджан - надежный партнер как в энергетике, так и в других стратегических направлениях", - сказал он.

Замминистра также подчеркнул значимость совместных проектов в сфере "зеленой" энергетики, включая интерконнектор Грузия-Румыния и энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия. Эти инициативы, по его словам, позволят диверсифицировать поставки и укрепят энергетическую устойчивость Евросоюза.