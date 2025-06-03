bp о ходе строительства компрессорной платформы Шахдениз

Компрессорная платформа Шахдениз (Shah Deniz Compression) будет построенна рядом с Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в ходе брифинга исполнительный вице-президент bp по добыче и операциям Гордон Биррелл.

"Компрессорная платформа Шахдениз - это новая платформа, которая будет построена рядом с Баку. На ней будут установлены четыре мощных компрессора. Основная задача этой платформы - обеспечить добычу низконапорных залежей газа, которые иначе остались бы неразработанными. Это действительно важный проект для нас",- сказал он.

По его словам, платформа будет работать на электроэнергии, поступающей с берега, что позволит существенно снизить выбросы.