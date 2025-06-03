SOCAR усилил контроль безопасности на своих производствах

Ввиду резкого изменения погодных условий, нестабильной и ветреной погоды в стране на производственных площадках ПО "Азнефть" SOCAR усилены меры безопасности.

Об этом сообщили Day.Az в SOCAR.

Было отмечено, что опасные работы были ограничены и приняты соответствующие меры по охране здоровья людей в рамках трудовых норм. Информирование проводится по всем направлениям, текущая ситуация находится под контролем.