https://news.day.az/economy/1757773.html SOCAR усилил контроль безопасности на своих производствах Ввиду резкого изменения погодных условий, нестабильной и ветреной погоды в стране на производственных площадках ПО "Азнефть" SOCAR усилены меры безопасности. Об этом сообщили Day.Az в SOCAR. Было отмечено, что опасные работы были ограничены и приняты соответствующие меры по охране здоровья людей в рамках трудовых норм.
SOCAR усилил контроль безопасности на своих производствах
Ввиду резкого изменения погодных условий, нестабильной и ветреной погоды в стране на производственных площадках ПО "Азнефть" SOCAR усилены меры безопасности.
Об этом сообщили Day.Az в SOCAR.
Было отмечено, что опасные работы были ограничены и приняты соответствующие меры по охране здоровья людей в рамках трудовых норм. Информирование проводится по всем направлениям, текущая ситуация находится под контролем.
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