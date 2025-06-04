Узбекистан и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере информационных технологий

В Узбекистане на сегодняшний день зарегистрировано более 2800 IT-компаний, из которых свыше 10 работают с участием азербайджанского капитала.

Как передает Day.Az, об этом заявил директор по развитию бизнеса IT Park Uzbekistan Жахонгир Раджабов в ходе второго заседания азербайджано-узбекского экспертного совета на тему "Азербайджан и Узбекистан: перспективные направления развития взаимовыгодного сотрудничества".

По его словам, эти предприятия уже создали более 100 рабочих мест в Узбекистане и активно экспортируют цифровые услуги на зарубежные рынки.

"Текущее заседание стало важной платформой для обсуждения перспективных проектов и укрепления связей между государственными структурами и частным сектором двух стран", - отметил он.

Раджабов подчеркнул, что IT-сообщества Узбекистана и Азербайджана в последние годы активно развивают партнерство: участвуют в совместных выставках, конкурсах и деловых миссиях. Это, по его словам, способствует формированию общего инновационного пространства в регионе.

Он также напомнил, что недавно более 30 узбекских стартапов приняли участие в крупнейшей технологической выставке InMerge в Баку, где смогли установить деловые связи с азербайджанскими стартапами, инвесторами и другими региональными игроками.

Следующим шагом станет Неделя информационных технологий ICT Week Uzbekistan, которая пройдет в сентябре в Узбекистане. Ожидается, что Азербайджан представит на форуме внушительную делегацию.

"Мы уверены, что ICT Week станет еще одной возможностью для запуска новых совместных инициатив, расширения экономических связей и создания инновационных стартапов между нашими странами", - подчеркнул Жахонгир Раджабов.

Сотрудничество в сфере информационных технологий между Узбекистаном и Азербайджаном развивается на фоне общей цифровой трансформации и становится одним из ключевых драйверов устойчивого экономического роста и технологической модернизации в регионе.

Ранее мы сообщали, что Узбекистан значительно нарастил объем транзита через Азербайджан.