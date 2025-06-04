https://news.day.az/economy/1758047.html bp создаст лабораторию в одном из азербайджанских вузов bp создаст лабораторию возобновляемой энергии в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. Как передает Day.Az, за счет гранта, выделенного представительством компании bp Exploration Limited в Азербайджане, будут проведeны работы по капитальному ремонту для создания лаборатории возобновляемой энергии.
bp создаст лабораторию в одном из азербайджанских вузов
bp создаст лабораторию возобновляемой энергии в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.
Как передает Day.Az, за счет гранта, выделенного представительством компании bp Exploration Limited в Азербайджане, будут проведeны работы по капитальному ремонту для создания лаборатории возобновляемой энергии.
В связи с этим между Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и ООО Greentech Solution заключён договор закупки на сумму 580 тысяч манатов.
Ранее мы сообщали, что bp активизирует разведку и разработку месторождений в Каспийском бассейне.
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