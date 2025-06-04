bp создаст лабораторию в одном из азербайджанских вузов

bp создаст лабораторию возобновляемой энергии в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Как передает Day.Az, за счет гранта, выделенного представительством компании bp Exploration Limited в Азербайджане, будут проведeны работы по капитальному ремонту для создания лаборатории возобновляемой энергии.

В связи с этим между Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности и ООО Greentech Solution заключён договор закупки на сумму 580 тысяч манатов.

Ранее мы сообщали, что bp активизирует разведку и разработку месторождений в Каспийском бассейне.