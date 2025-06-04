В bp подчеркнули значимость проектов "Шахдениз" и ЮГК для региона

Южный газовый коридор остается ключевым элементом региональной энергетической безопасности и стабильности поставок.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил вице-президент по финансам bp в регионе Азербайджан-Грузия-Турция Колин Аллан, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Мы видим тесную взаимосвязь между сегментом upstream и рынком. Инвестиции в добычу невозможны без рынка, а рынок зависит от этих инвестиций. Мы говорим о безопасности, надежности и взаимной выгоде", - сказал он.

По его словам, проект "Шахдениз" остается надежным поставщиком энергоресурсов, способствующим стабильности поставок.

"В прошлом году уровень надежности доставки в сегменте upstream превысил 99 процентов. Это важный показатель. Кроме того, наш газ обеспечивает около 16 процентов газового рынка Италии, что подчеркивает значимость проекта для диверсификации европейских поставок", - сказал Колин Аллан.

Он также отметил стратегическое значение географического положения Азербайджана, добавив, что Южный газовый коридор и его дальнейшее развитие обеспечивают не только энергетическую стабильность, но и открывают новые возможности для инвестиций в будущее энергетического перехода.