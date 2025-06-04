Азербайджан нацелен на диверсификацию энергокомплекса и сокращение выбросов

Азербайджан работает над диверсификацией энергокомплекса и сокращением выбросов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов на сессии "Газовый рынок - новая структура для производителей, поставщиков и потребителей", проведенной в рамках 30-го, юбилейного Бакинского энергетического форума.

"Последние события в мире показали, насколько важно стабильное и надежное энергоснабжение. В то же время страны работают над переходом на более чистые и экологически чистые источники энергии. Для этого требуется более гибкая система, которая обеспечит как энергетическую безопасность, так и поможет миру перейти к низкоуглеродному будущему", - сказал он.

По его словам, природный газ играет ключевую роль не только как источник энергии, но и во многих сферах жизни.

"Поэтому, говоря о стоимости газа, мы должны помнить, что его влияние не ограничивается только электричеством и теплом. Он поддерживает промышленность, сельское хозяйство и производство продукции по всему миру. Долгосрочные и стабильные соглашения необходимы для полной разработки добычи природного газа. Инвестирование в проекты upstream, такие как разведка и добыча полезных ископаемых, является сложным, дорогостоящим и трудоемким процессом. Эти масштабные усилия требуют стабильности и доверия всех сторон - производителей, перевозчиков и потребителей", - сказал он.

K.Аббасов подчеркнул, что опыт Азербайджана является наглядным примером того, что такое партнерство приносит долгосрочный успех.

"Такие проекты, как Шахдениз и Южный газовый коридор, были реализованы благодаря 25-летним долгосрочным обязательствам, что дало возможность для планирования и крупных инвестиций. Сегодня эти проекты обеспечивают надежные поставки газа в европейские страны. Этот опыт также показывает важность правильной стратегии. Азербайджан продолжает эту стратегию, наращивая газовый потенциал. В то же время Азербайджан выполняет все свои договорные обязательства. Сегодня природный газ остается основной частью энергетического баланса, и Азербайджан в то же время осознает важность подготовки к "зеленому" будущему. Наряду с инвестициями в газовую инфраструктуру, страна предпринимает серьезные шаги по развитию сектора возобновляемых источников энергии. Азербайджан работает над диверсификацией энергетического комплекса и сокращением выбросов", - отметил замминистра.

K.Аббасов отметил, что председательство страны в COP29 также свидетельствует о ее поддержке глобальных климатических целей и роли в энергетическом переходе. "Эти усилия отражают цель страны по созданию баланса между энергетической безопасностью и устойчивостью. Сегодня газовые рынки меняются, и Азербайджан движется вперед с четким и сбалансированным подходом. Увеличивая добычу природного газа, расширяя экспортную инфраструктуру и обеспечивая энергетические потребности стран-партнеров, Азербайджан продолжает оставаться надежным поставщиком энергии. В то же время страна работает над расширением сектора возобновляемых источников энергии и поддержкой перехода к чистым источникам энергии. Этот сбалансированный путь, направленный на достижение целей в области энергетической безопасности, прочного сотрудничества и чистой энергии, отражает долгосрочное видение Азербайджана", - сказал замминистра.