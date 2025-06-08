Автор: Байрам Эльшадов

Азербайджан последовательно реализует долгосрочную стратегию превращения в одного из ключевых энергетических центров Евразии - и не только за счёт традиционных углеводородов. Сегодня на повестке дня стоит новое направление: экспорт зелёной энергии, вырабатываемой внутри страны, за её пределы. Эта трансформация уже началась - и становится частью более широкой геоэнергетической архитектуры, где Баку и Анкара играют всё более слаженную и взаимодополняющую роль.

Развивая сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ), Азербайджан нацелен не просто на внутреннюю энергетическую безопасность. Стратегический фокус - в расширении экспортных возможностей, прежде всего в направлении Турции и далее - Европы. Солнечные и ветровые ресурсы страны, особенно в регионах с наибольшим природным потенциалом, становятся основой для создания устойчивой энергетической инфраструктуры нового поколения.

В этой динамике Нахчыванская Автономная Республика приобретает совершенно особый статус. Регион обладает уникальными возможностями в сфере ВИЭ, прежде всего благодаря высокому уровню солнечной активности и рельефу, благоприятному для ветровой генерации. Потенциал оценивается в 6 ГВт, и значительная часть этого объёма может быть направлена на экспорт.

Турция, стремящаяся к укреплению своей роли энергетического транзитного узла между Востоком и Западом, становится естественным партнёром в этих устремлениях. Уже сегодня она занимает лидирующие позиции по закупке азербайджанской электроэнергии, и это направление продолжит расти. Новым этапом станет прямое подключение Нахчывана к турецкой энергосистеме, что позволит не только экспортировать выработанную здесь солнечную энергию, но и использовать автономную республику как транзитный коридор для электроэнергии, поступающей из других регионов Азербайджана.

Таким образом, в энергетической стратегии Баку Нахчыван становится не просто источником генерации - он превращается в узловой элемент энергетической логистики. Развитие маршрутов, в том числе параллельно существующим ЛЭП через Грузию, даёт Азербайджану гибкость, многовекторность и дополнительную устойчивость в условиях меняющейся региональной и глобальной энергетической конфигурации.

Всё это подтверждает: Азербайджан не просто следует глобальным трендам устойчивого развития, он стремится формировать эти тренды. Инвестиции в зелёную энергетику, интеграция с Турцией, использование потенциала Нахчывана - это элементы единой концепции, направленной на то, чтобы сделать страну важным участником будущей энергетики Европы. И это будущее уже строится - солнечными панелями и энергетическими коридорами нового поколения.