Значительно вырос товарооборот между Азербайджаном и Китаем

За первые четыре месяца 2025 года объем товарооборота между Азербайджаном и Китаем составил 1,426 миллиарда долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 389,9 миллиона долларов или 37,6% больше. Таким образом, на долю Китая пришелся 8,43% всего внешнеторгового оборота Азербайджана, что позволило Пекину занять четвертое место среди основных торговых партнёров страны.

Согласно отчёту, с января по апрель текущего года Азербайджан экспортировал в Китай продукции на сумму 25 миллионов долларов. Это в четыре раза больше, чем за тот же период 2024 года.

Импорт из Китая в Азербайджан достиг 1,4 миллиарда долларов, что на 371,2 миллиона долларов или 36% выше прошлогоднего показателя. Таким образом, Китай стал второй страной по объёму поставок товаров в Азербайджан.

В целом, за первые четыре месяца 2025 года объём внешней торговли Азербайджана составил 16,917 миллиарда долларов США. Это на 3,3 миллиарда или 24,1% больше, чем годом ранее.

Из этой суммы 8,785 миллиарда долларов пришлись на экспорт, а 8,133 миллиарда - на импорт. По сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 616,1 миллиона (7,5%), а импорт - на 2,7 миллиарда долларов (48,8%).

Несмотря на рост товарооборота, положительное сальдо внешней торговли сократилось в 4,15 раза и составило 651,792 миллиона долларов - на 2,1 миллиарда меньше, чем в январе-апреле 2024 года.

Ранее сообщалось, что Узбекистан значительно нарастил объем транзита через Азербайджан.