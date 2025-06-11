376 семьям оказана помощь в рамках акции «Qurban payı»

Фонд "Red Hearts" успешно завершил широкомасштабную акцию "Qurban payı", приуроченную к празднику Курбан Байрамы, охватившую 34 города и района страны. В рамках акции праздничные жертвенные дары были переданы 376 семьям, относящимся к социально уязвимым и малообеспеченным категориям.

Акция "Qurban payı", была реализована благодаря пожертвованиям, поступившим в адрес Фонда "Red Hearts". В результате кампании по сбору пожертвований, проведённой через мобильное приложение Birbank и сайт redhearts.az, было собрано 8975 манатов при поддержке 1049 жертвователей.

Активное участие в реализации акции приняли 52 волонтёра Kapital Bank, которые доставили праздничные дары нуждающимся семьям.

Регулярно реализуемая Фондом акция направлена на то, чтобы поддержать нуждающихся в праздничные дни и напомнить обществу о важности солидарности и социальной ответственности.

Для подробной информации: https://rb.gy/5ked6i

Следует отметить, что фонд "Red Hearts" был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.