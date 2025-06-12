Азербайджан впервые наладил поставки спецобуви в Казахстан

Азербайджан впервые начал экспорт специальных защитных и полиуретановых сапог в Казахстан.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Агентства развития экономических зон Азербайджана Эльчин Кязимов во время медиатура, организованного в Агдамский промышленный парк.

"В Агдамском промышленном парке в настоящее время статус резидента получили 28 субъектов предпринимательства с инвестиционным портфелем свыше 260 миллионов манатов, а статус нерезидента - 4 субъекта предпринимательства. Более семидесяти процентов территории парка уже передано в пользование предпринимателям.

Агдамский промышленный парк по числу резидентов уже занимает второе место после Сумгайытского химического промышленного парка и считается крупнейшим промышленным центром Карабаха", - добавил он.