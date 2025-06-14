Турецких предпринимателей пригласили к сотрудничеству в Агдамском промпарке

Бизнесмены из турецкой провинции Ыгдыр ознакомились с Агдамским промышленным парком.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство развития экономических зон Азербайджана.

Председатель правления Агентства Сеймур Адыгезалов проинформировал делегацию о проделанной на освобожденных от оккупации территориях работе, предоставляемых инвесторам льготах и освобождениях, в также о реализуемых проектах.

Было отмечено, что приоритетными направлениями работы промпарка площадью 190 гектаров определены производство строительных материалов, упаковка сельскохозяйственной продукции, производство и переработка фруктово-овощных консервов, мясной и молочной продукции, кормов, удобрений и пр.

"В настоящее время 28 субъектам предпринимательства с инвестиционным портфелем более 260 миллионов манатов присвоен статус резидента, 4 предпринимателям - статус нерезидента, на территории парка действуют 9 предприятий. Ведется работа по организации других предприятий.

На сегодня предприниматели инвестировали более 115 миллионов манатов в работы, проводимые в промышленном парке, и создали более 650 постоянных рабочих мест", - отметил он.

В рамках встречи турецким бизнесменам было предложено воспользоваться бизнес-возможностями в Агдамском промышленном парке.

Гости ознакомились с работой, проделанной в Агдамском промышленном парке, деятельностью предприятия по производству различных видов обуви - ООО "Bafco İnvest".