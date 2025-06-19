Азербайджан увеличил чистые финансовые активы по портфельным инвестициям

В первом квартале этого года чистые финансовые активы Азербайджана по портфельным инвестициям выросли на 0,6 миллиарда долларов, а чистые финансовые обязательства снизились на 4,7 миллиона долларов.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБ Азербайджана.

Согласно информации, в отчётный период активы по портфельным инвестициям увеличились за счёт государственного сектора (7,8 миллиона долларов), банков (480,1 миллиона долларов) и других секторов (165,1 миллиона долларов), тогда как по ценным бумагам, предоставляющим участие в капитале, зафиксировано снижение на 23,8 миллиона долларов.

Обязательства, в свою очередь, в основном увеличились за счёт ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале (1 тысяча долларов), и других секторов (6,4 миллиона долларов), тогда как в государственном секторе (11,1 миллиона долларов) и в банковском секторе (18 тысяч долларов) наблюдалось сокращение.