Завод "Бибиэйбат" отчитался о производстве солнечной энергии

С октября прошлого года, когда на судоремонтном заводе "Бибиэйбат" в ASCO, входящей в состав AZCON Holding, были установлены солнечные панели, удалось выработать 66 215,3 киловатт-часов электроэнергии, передает Day.Az со ссылкой на ASCO.

Как сообщается, только в мае 2025 года было произведено 18 454,3 кВт⋅ч. В отдельные дни месяца суточная генерация достигала почти 800 кВт⋅ч.

"Солнечные панели позволили предотвратить выброс 65 946,1 килограмма углекислого газа, что эквивалентно экологическому эффекту от сохранения 3 638 деревьев. Кроме того, удалось сэкономить 26 457,8 килограмма каменного угля, что значительно снижает зависимость от ископаемого топлива," говорится в сообщении.

На территории завода установлено 162 солнечные панели мощностью по 690 Вт каждая, общей площадью 512 квадратных метров.

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