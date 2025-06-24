Мингячевир как символ стремительного развития современного Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Мингячевир - город, давно ставший синонимом энергетической мощи Азербайджана. Начало этого статуса города было заложено ещё в советское время. Не случайно именно здесь, на берегу Куры, возникла крупнейшая в республике гидроэлектростанция, построенная в тяжёлые послевоенные годы. Эпоха расцвета пришлась на 1970-е - период, когда Азербайджанскую ССР возглавлял великий лидер Гейдар Алиев.

Именно по его инициативе Мингячевир стал не просто электростанцией, а полноценным индустриальным и образовательным центром. Здесь был основан Политехнический институт, запущены техникумы и научные лаборатории. Это позволило не только удержать, но и развить кадровый потенциал, без которого невозможно устойчивое развитие в такой сложной и технологически ёмкой сфере, как энергетика.

Все это важно, но одновременно и сложно было удержать и развивать. Особенно, с учетом того хаоса и экономических проблем, что царили в стране в первые годы восстановления Азербайджаном своей независимости. Лишь после возвращения во власть общенационального лидера Гейдара Алиева в стране установилась политическая и экономическая стабильность - важнейшие факторы развития любого государства.

А с приходом к власти Президента Ильхама Алиева Мингячевир и в целом энергетическая система Азербайджана вступили в новую эру. Слова главы государства, произнесённые на сегодняшнем открытии электростанции "8 Ноября" в Мингячевире, подтверждают системную работу, проводимую в энергетической отрасли: "За последние 20 лет мы, можно сказать, с нуля построили энергетическую систему Азербайджана".

Это не просто красивая метафора. С 2003 года в стране было построено более 30 новых электростанций - тепловых, гидро- и солнечных. Их общая мощность превышает 3 000 МВт, что составляет более 40% общей установленной мощности страны. Особую роль играет энергетический кластер Мингячевира, в котором сосредоточено около 42% всей вырабатываемой электроэнергии Азербайджана.

Здесь работают: Мингячевирская ГЭС - мощность около 402 МВт, остаётся ядром гидроэнергетики, ТЭС им. Расима Алиева (ранее известная как Мингячевирская ГРЭС) - после модернизации её мощность составляет 1300 МВт. А новейшая электростанция "8 Ноября" имеет мощность 1280 МВт. Она построена по самым современным технологиям с коэффициентом полезного действия (КПД) в 63%, что превышает средний европейский уровень.

Как видим, станция "8 Ноября", названная в честь Победы во Второй Карабахской войне, - символ и технологический флагман. Она не только укрепляет энергетическую безопасность страны, но и существенно повышает экспортный потенциал Азербайджана. Также упомяну о том, что один из ключевых факторов успеха - это люди. Мингячевирский энергетический колледж и технический университет каждый год выпускают сотни инженеров, техников и энергетиков, что позволяет не зависеть от внешнего кадрового импорта.

Кроме того, создаётся собственная научно-исследовательская база. В 2022 году при поддержке Министерства энергетики и SOCAR был создан Центр энергоэффективных технологий, основной задачей которого стало внедрение зелёных и цифровых решений в энергетику. Но, безусловно, самое важное это то, что Азербайджан за последние годы превратился в региональный энергетическоий хаб.

Экспорт электроэнергии в такие страны, как Грузия, Турция, Россия и Иран, ежегодно превышает 3 млрд кВт⋅ч. С запуском проекта "Зелёный энергетический коридор" и присоединением к Европейской системе ENTSO-E Азербайджан планирует экспортировать электроэнергию и в страны ЕС через Румынию и Венгрию. При этом именно Мингячевир, как главный генератор страны, становится точкой, с которой эта энергия отправляется за пределы Азербайджана.

В ближайшие 10-15 лет Мингячевир, по оценкам аналитиков, станет первым полностью интеллектуальным энергетическим городом Южного Кавказа. Планируется внедрение Смарт-сетей (Smart Grid), интеграции ВИЭ (ветер и солнце) с централизованной генерацией, энергетического хранения (Energy Storage Systems). Министерство энергетики Азербайджана анонсировало строительство дополнительных мощностей на базе ВИЭ - к 2030 году доля "зелёной" энергии должна достичь 30%. И Мингячевир в этом проекте сыграет ключевую роль как инфраструктурный центр управления потоками энергии.

История Мингячевира - это история Азербайджана в миниатюре: от советского индустриального гиганта - через сложные постсоветские годы - к современной, высокотехнологичной энергетической державе. Ставка на системное развитие, модернизацию, подготовку кадров и международное сотрудничество делает город не просто "электрической столицей", но и одним из важнейших символов экономического суверенитета страны. И как справедливо отметил Президент Ильхам Алиев: "Вся проделанная работа еще раз показывает, что Азербайджан находится на правильном пути".