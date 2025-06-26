В Баку пройдет азербайджано-узбекский бизнес форум

Азербайджано-узбекский бизнес-форум состоится 2 июля в Баку.

Как сообщает Day.Az, ожидается, что в ходе форума будет представлен экономический потенциал Азербайджана и Узбекистана, а также предоставлена информация о возможностях взаимных инвестиций.

Участники обсудят перспективные направления для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

В рамках мероприятия предусмотрено проведение переговоров между представителями государственных структур и деловых кругов (G2B), а также между предпринимателями обеих стран (B2B).

Организаторы отмечают, что форум станет эффективной площадкой для установления деловых связей, обмена опытом и обсуждения совместных проектов.