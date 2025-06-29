Нидерланды утроили объём инвестиций в экономику Азербайджана
В первом квартале этого года объем прямых иностранных инвестиций из Нидерландов в экономику Азербайджана составил 22,2 миллиона долларов США.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем инвестиций из этой страны в экономику Азербайджана увеличился на 15,3 миллиона долларов США, или в 3,2 раза.
В отчетном году доля инвестиций из Нидерландов в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 1,5%.
Напомним, что в первом квартале 2024 года объем прямых иностранных инвестиций из Нидерландов в Азербайджан составил 6,9 миллиона долларов США.
Отметим также, что в первом квартале 2025 года общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 1,5 миллиарда долларов США. Это на 10,4 миллиона долларов США, или на 0,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежную экономику в отчетный период, составил 315,1 миллиона долларов США, что на 15,3 миллиона долларов США, или на 4,6%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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