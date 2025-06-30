Visa способствует развитию инновационных ИИ-решений для платежей в Азербайджане

Компания Visa продолжает поддерживать развитие платежных технологих на основе искусственного интеллекта в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend старший вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Кристина Дорош.

Кристина Дорош отметила, что главной целью для компании во всех странах присутствия, в том числе в Азербайджане, является развитие цифровой экономики.

"Visa присутствует в Азербайджане уже 28 лет. И в течение этого периода мы очень активно работали с банками, финтехами и крупными торгово-сервисными предприятиями, Центральным банком Азербайджана для того, чтобы непрерывно развивать цифровые платежи и запускать инновационные технологии на рынке.

Наша главная цель заключается в том, чтобы совместными усилиями развивать безналичную экономику Азербайджана. Это важно, так как исследования показывают, что с ростом безналичной экономики увеличивается валовый внутренний продукт страны. C переходом денежных средств из наличной формы в безналичную увеличиваются налоговые поступления. Это, в свою очередь, дает возможность увеличивать выплаты на социальные нужды и так далее.

Мы участвуем в развитии безналичной экономики в Азербайджане через запуск новых технологий и инновационных решений. Visa была первой компанией в стране, которая внедрила технологию токенизации еще в 2019 году. Эта технология заменяет конфиденциальные данные карты на уникальный 16-значный код, называемый токеном, для обеспечения безопасности при осуществлении транзакции. Внедрив в Азербайджане технологию токенизации, Visa построила фундамент, который позволил Apple и Google запустить свои цифровые кошельки. Благодаря этому сегодня в Азербайджане люди могут проводить транзакции с помощью токенизации, что повлияло на снижение уровня мошенничества", - пояснила Кристина Дорош.

По ее словам, сейчас токенизация станет для Visa следующим этапом в развитии нового уровня платёжных технологий, которые возникают с появлением искусственного интеллекта.

"Сегодня мы работаем над тем, чтобы с помощью токенизации добавить в технологии искусственного интеллекта и платежный элемент. Это будет следующим этапом развития инноваций, которые в дальнейшем мы будем рады привнести и на рынок Азербайджана", - сказала Кристина Дорош.

Она подчеркнула, что за последние пять лет скорость развития платежных технологий увеличилась, а рынок за последние пять лет изменился больше, чем за предыдущие пятьдесят лет.

"Это происходит благодаря новым технологиям, таким как блокчейн и искусственный интеллект. Visa очень активно развивает и использует технологию блокчейн для создания решений, которые делают платежный опыт быстрым, удобным и прозрачным. Например, наше решение B2B Connect позволяет юридическим лицам, клиентам банков, совершать платежи за границу в срок до 24 часов. При этом клиент получает полную ясность где в каждый момент времени находятся его денежные средства и когда его бизнес-партнер получит платеж, что дает возможность максимально четко планировать свои бизнес-операции. Азербайджан стал первой страной из 86 стран региона Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, которая внедрила решение Visa B2B Connect в 2021 году. Сейчас к ней подключены 9 банков. Это один из самых высоких показателей. Мы будем продолжать использовать технологии блокчейн для развития цифровых платежей", - сказала региональный менеджер.

Как отметила Кристина Дорош, сейчас Visa очень активно говорит об использовании стейблкоинов, цифровой валюты, которая привязана к твердому активу, например, доллару.

"Сейчас мы развиваем возможности использовать стейблкоины для международных расчетов, внедряя привязанные к стейблкоинам карты, расчеты и программируемые деньги", - сказала она.

Региональный менеджер также отметила, что поддержка малого и среднего бизнеса является одним из основных приоритетов для Visa.

"Мы уже очень много сделали совместно с нашими партнерами, банками, для того, чтобы малые и средние предприятия могли использовать цифровые платежи. На наш взгляд, возможности использования цифровых платежей в этих сегментах пока еще недооценены.

Малые предприятия или микропредприятия продолжают рассчитываться наличными или через обычный банковский перевод, при котором средства поступают достаточно долго. Поэтому мы сейчас внедряем решения, которые позволяют нам ускорять, оцифровывать эти оплаты. Например, в Казахстане мы уже внедрили решение, которое называется Request to Pay, связанное с технологией Visa Direct. С помощью этого решения, зная только номер телефона вашего покупателя, вы можете в своем банковском приложении отправить запрос на перечисление вам нужной суммы за свой продукт. Покупатель получает в своем приложении этот запрос и может принять или отклонить его. С помощью технологии Visa Direct оплата моментально придет на вашу бизнес-карту, которую вы откроете в банке как индивидуальный предприниматель. Такие решения мы планируем продолжать развивать, в том числе приносить их в Азербайджан", - сказала она.

Кристина Дорош подчеркнула, что Visa очень активно внедряет и применяет все самые последние достижения технологического развития для усиления безопасности наших платежей.

"Мы в течение уже 30 лет используем технологии искусственного интеллекта. Тогда это были технологии машинного обучения, которые мы использовали для того, чтобы отстраивать систему управления рисками и противодействия мошенничеству. С появлением генеративного искусственного интеллекта у нас появилось еще больше возможностей строить модели, которые умеют в режиме реального времени анализировать огромные цепочки данных, которыми мы обладаем, находить в этих данных потенциальные мошеннические признаки и помогать банкам эффективно бороться с киберугрозами и отклонять подозрительные операции", - сказала Кристина Дорош.

Она отметила, что компанией Visa было инвестировано 12 миллиардов долларов за последние 5 лет в развитие инструментов противодействия мошенничеству и управления рисками, и благодаря этим инструментам в совокупности было предотвращено мошеннических операций на сумму более 40 миллиардов долларов.