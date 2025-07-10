Азербайджанская нефть подорожала

В итальянском порту Аугуста цена на нефть марки Azeri Light по условиям CIF выросла на 0,53 доллара США, или 0,7%, и составила 76,02 доллара за баррель.

Об этом сообщил Day.Az источник на нефтяном рынке.

По данным, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти Azeri Light по условиям FOB увеличилась на 0,53 доллара, или 0,72%, до 74,83 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS выросла на 0,54 доллара, или 0,91%, до 59,87 доллара за баррель.

Стоимость одного барреля нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, поднялась на 0,49 доллара, или 0,68%, и составила 72,54 доллара.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.