Автор: Фарид Зохрабов, Trend

Азербайджан с каждым годом всё больше укрепляет свои позиции на международной арене благодаря экспорту газа и успехам в энергетическом секторе.

Экспорт газа, который до сих пор был направлен в основном в европейские страны, теперь расширяется на новое направление - на Ближний Восток. Обсуждение поставок газа в Сирию и восстановление технической инфраструктуры свидетельствует о том, что этот процесс вступил в реальную фазу.

На сегодняшний день Азербайджан экспортирует газ в 12 стран.

Эти поставки в основном реализуются через Южный газовый коридор. С появлением ближневосточного маршрута Сирия станет 13-й страной в этом списке. Это означает существенное расширение географии экспорта азербайджанского газа и дальнейшее укрепление энергетической дипломатии.

Газопровод Турция-Сирия уже восстановлен, и поставки азербайджанского газа в Сирию технически возможны.

Хотя газопровод Сирия-Иордания был поврежден во время войны, его можно восстановить. Восстановление трубопровода открывает перспективы поставок азербайджанского газа в Иорданию, а оттуда - в Египет и другие страны Северной Африки.

В то же время геостратегическое положение Сирии - выход к Средиземному морю и Ближнему Востоку - может превратить её в транзитную страну. Таким образом, азербайджанский газ мог бы экспортироваться не только в Сирию, но и в такие страны, как Египет, Иордания и даже Ливан.

Азербайджан уже давно выполняет роль "энергетического моста", и теперь эта функция может расшириться, превратив страну в ключевое энергетическое связующее звено между Западом и Ближним Востоком.

Турция уже превратилась в энергетический хаб и стала ключевой страной-транзитером азербайджанского газа на Ближний Восток. Это ещё больше укрепило стратегический альянс Азербайджана и Турции.

Азербайджан находится в фазе быстрого развития не только в плане экспорта газа, но и экспорта электроэнергии.

Потенциал "зеленой" энергетики растёт (особенно в Карабахе и Нахчыване). С восстановлением региональных сетей Азербайджан может стать экспортёром электроэнергии на Ближний Восток. Это также является стратегическим преимуществом с точки зрения диверсификации.

Экспорт газа и других энергоносителей на Ближний Восток увеличит государственные доходы Азербайджана. Надёжный и устойчивый источник поставок делает Азербайджан ещё более привлекательным для новых рынков, особенно для регионов, столкнувшихся с энергетическим кризисом. На фоне увеличения экспорта газа расширяются инвестиционные возможности SOCAR и компаний-партнеров.

Для азербайджанского газа ближневосточное направление означает не только географическое расширение, но и усиление геополитического влияния, диверсификацию источников доходов и вклад в энергетическую безопасность. В центре этой стратегии лежит превращение Сирии в покупателя и транзитера газа. Азербайджан сегодня становится страной, способной внести значительный вклад не только в энергетическую безопасность Европы, но и в энергетическую стабильность Ближнего Востока.