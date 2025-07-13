Объем турецкого экспорта в Азербайджан вырос

В первом полугодии 2025 года Турция экспортировала в соседние страны товаров и услуг на общую сумму 13,3 млрд долларов, что на 4,8 процента больше показателя января-июня прошлого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Минторга и Ассоциации экспортеров Турции.

В целом за январь-июнь 2025 года совокупный экспорт Турции составил 131 млрд 440 млн долларов, что на 4,1 процента больше показателя прошлого года.

Непосредственно в соседние Азербайджан, Болгарию, Грузию, Иран, Ирак, Сирию и Грецию экспортировано товаров и услуг на сумму 13,3 млрд долларов против 12 млрд 680 млн долларов за аналогичный период 2024 года.

При этом в январе-июне 2025 года экспорт Турции в Азербайджан в годовом исчислении вырос на 8,8 процента.