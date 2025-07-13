Азербайджан нарастил темпы производства золота

В январе-июне текущего года в Азербайджане было произведено 1601 килограмм золота.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, объём производства золота вырос на 597 килограммов или на 59,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первой половине 2023 года в Азербайджане было произведено 1004 килограмма золота.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля текущего года объём готовых запасов золота в стране составил 196,4 килограмма.