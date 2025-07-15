С начала работы БТД экспорт нефти превысил 612 млн тонн нефти

С момента ввода в эксплуатацию трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) по 1 июля текущего года общий объем экспортированной азербайджанской нефти составил 612,2 млн тонн.

Как сообщили Day.Az в SOCAR, 89 процентов этих объемов пришлось на трубопровод BTC.

Кроме того, объем транзитной нефти, транспортированной по BTC за указанный период, составил 66,6 млн тонн, что составляет 11 процентов от общего объема.

Напомним, что 13 июля 2006 года на терминале Джейхан в Турции состоялась официальная церемония открытия основного экспортного нефтепровода BTC, являющегося одним из основных компонентов "Контракта века", обеспечивающего прямой доступ азербайджанской нефти на мировые рынки и вносящего значительный вклад в укрепление энергетической безопасности нашей страны.